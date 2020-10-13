Москва, , 10:18 — REGNUM Всемирная торговая организация — это «последний барьер на пути к правовому хаосу и разгулу протекционизма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, сейчас ВТО стоит перед серьезными вызовами, но ее деятельность особенно востребована в условиях глобальной нестабильности.

«Острые проблемы связаны с действиями США, которые заблокировали работу апелляционного органа, — сказал Данильцев. — Сказывается отсутствие решительного прогресса по переговорным процессам, которые были запущены уже много лет назад. Еще одна проблема — создание новых областей регулирования, которые соответствуют современным тенденциям в мировой экономике, то есть необходимость расширения охвата регулирования ВТО, например электронная торговля».

Как подчеркнул Данильцев, сценарий без ВТО — это сценарий Великой депрессии конца 1920-х годов, когда торговые ограничения спровоцировали резкое углубление начала кризиса. Собственно эти события и привели к идее о необходимости создания многосторонней системы регулирования торговли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что одна из причин кризиса Всемирной торговой организации заключается в том, что многие страны систематически игнорировали ее нормы.

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