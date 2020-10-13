Москва, , 10:03 — REGNUM В рамках главного агропромышленного форума страны — «Золотая осень» состоялось обсуждение перспектив производства сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Обмен мнениями представителей Минсельхоза, Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), компаний «ФосАгро» и «Иннопрактика» прошел в ходе двух панельных сессий — «Производство и продвижение на внутреннем и внешнем рынках сельхозпродукции на основе минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками», и «Перспективы развития зеленого бренда России». Стороны обсудили ход выполнения поручения Президента РФ о создании «Зеленого стандарта» продукции АПК.

Как отметил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, российская продукция, которая будет выпускаться под «Зеленым стандартом», ни по каким параметрам не уступает продукции, производимой за рубежом. По его мнению, объединение усилий производителя экологичных удобрений — «ФосАгро», компании «Иннопрактика» внедряющей инновационные решения в сфере АПК и аграрных вузов страны позволит создать в России широкий сегмент качественной зеленой продукции, которая будет востребована на внутреннем и мировом рынках.

По мнению Сергея Коршунова, председателя правления Союза органического земледелия, производство сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками станет драйвером развития и внедрения российских агробиотехнологий и зеленых технологий.

Эту мысль развил Владимир Авдеенко, руководитель департамента развития агро‑ и биотехнологий компании «Иннопрактика». Он отметил, что рынок продукции с улучшенными экологическими свойствами создаст огромный спрос на безопасные биологические компоненты и препараты.

«В этой связи в начале этого года с крупнейшими российскими аграрными корпорациями «Мираторгом», «АФГ Националь» и компанией «ФосАгро» мы договорились об организации испытаний биологических препаратов для кормления животных и защиты растений», рассказал Владимир Авдеенко и подчеркнул, что данная работа ведется в рамках соглашения с Минсельхозом РФ.

Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин отметил, что «Зеленый стандарт» возник в России в правильное время. «Весь мир озабочен уже не только безопасностью продуктов питания, но и влиянием, которое оказывает их производство на окружающую среду. ООН объявила грядущие 2021−2030 годы десятилетием восстановления экосистем. Ставится глобальная задача — раскрыть, укрепить и поддерживать потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и для сохранения водных ресурсов, биоразнообразия и биосферы в целом. И это напрямую касается минеральных удобрений, влияющих на здоровье и плодородие почв. Во всем мире прослеживается тенденция к ужесточению нормативов содержания токсичных элементов в минеральных удобрениях — прежде всего кадмия.

В России же, восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, их рациональное использование — часть стратегии развития АПК на следующее десятилетие. При этом, в силу природных особенностей, в России исторически производят минеральные удобрения, которые практически не содержат тяжелых металлов. По факту, любые международные нормы российские производители выдерживают совершенно спокойно, с большим запасом. Логично, что первыми из свода технических требований к продукции с улучшенными экологическими характеристиками в марте 2020 г. были введены в действие два национальных стандарта на минеральные удобрения».

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов подчеркнул, что определение параметров и требований к продукции с улучшенными экологическими характеристиками — один из главных шагов в создании «Зеленого стандарта». А включение экологичных удобрений в систему производства сельхозпродукции, отвечающей «Зеленому стандарту», дает потребителю уверенность, что товары, маркированные знаком «Зеленого стандарта», обладают улучшенными экологическими характеристиками.

Заместитель руководителя АНО «Роскачество» Елена Саратцева подчеркнула, что от принятия решения о создании «Зеленого стандарта» до выпуска первых продуктов с зеленой маркировкой всем заинтересованным сторонам предстоит пройти длительный путь, предполагающий создание инфраструктуры, подготовку нормативной документации и вывод продукции на рынок. При этом, она отметила, что одним из локомотивов процесса стала отечественная отрасль минудобрений, которая всему миру задает стандарты экологичности своей продукции.

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