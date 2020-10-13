Москва, , 09:59 — REGNUM Одна из причин кризиса Всемирной торговой организации заключается в том, что многие страны систематически игнорировали ее нормы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам особенно ярко это появилось после 2011 года, когда членом ВТО стал Китай.

«Используя для экспансии на рынки других стран членство в ВТО, сам Китай не спешит пускать товары из других стран на свой рынок. Накопление противоречий во взаимной торговле привело к торговой войне США и Китая, которая пока далека от завершения, — сказал Хестанов. — США защищали свободную торговлю, пока конкурентоспособность их товаров позволяла им доминировать над конкурентами. Но перенос производств в Юго-Восточную Азию привел к утрате конкурентоспособности американской продукции. Как следствие, произошёл переход от открытости к протекционизму. Трамп всего лишь попытался выправить дисбаланс торговли с Китаем. И ему частично это удалось — благодаря повышению пошлин на китайские товары. С момента введения пошлин до пандемии дефицит торгового баланса США снижался».

Как пояснил Хестанов, ВТО явно нуждается в реформировании, но пути этих реформ пока не ясны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Америка перестанет поддерживать Всемирную торговую организацию, а без участия США существование ВТО не имеет никакого смысла.

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