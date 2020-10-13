Москва, 13 октября 2020, 09:59 — REGNUM Одна из причин кризиса Всемирной торговой организации заключается в том, что многие страны систематически игнорировали ее нормы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам особенно ярко это появилось после 2011 года, когда членом ВТО стал Китай.
Как пояснил Хестанов, ВТО явно нуждается в реформировании, но пути этих реформ пока не ясны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Америка перестанет поддерживать Всемирную торговую организацию, а без участия США существование ВТО не имеет никакого смысла.
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