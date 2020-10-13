Москва, , 09:53 — REGNUM Власти РФ, скорее всего, не станут снова вводить те ограничения для бизнеса, которые имели место весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Государство постарается свести к минимуму новые «удары» по бизнесу, — сказал экономист. — К тому же одним из пунктов нового бюджета, было выделение ресурсов для поддержки бизнеса. Вместе с тем вторая волна замедлит или отложит этап восстановления экономики. На мировом уровне экономическая активность также не растет, что не приводит к росту цен на нефть».

Как полагает эксперт, в 2021 году российская экономика может недополучить финансовых ресурсов и в итоге упасть на 6−8%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что восстановление экономики России может затянуться.

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