Москва, 13 октября 2020, 09:44 — REGNUM Прогнозы правительства РФ, которое ждет, что в 2021 году ВВП вырастет на 3%, выглядят оптимистично и странно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
Экономист призвал не забывать, что значительную часть российского ВВП составляет продукция иностранных компаний, работающих в России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что ожидаемый рост ВВП России в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов граждан.