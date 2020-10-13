Москва, , 09:44 — REGNUM Прогнозы правительства РФ, которое ждет, что в 2021 году ВВП вырастет на 3%, выглядят оптимистично и странно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Уверен, что в следующем году ВВП страны продолжит терять свой уровень из-за коронавируса, — сказал Ковригин. — Ведь последствия локдауна и деформации спроса проявляются не сразу. Да, экономика России адаптируется к ситуации, но пандемия и ее последствия оказались серьезным испытанием».

Экономист призвал не забывать, что значительную часть российского ВВП составляет продукция иностранных компаний, работающих в России.

«В связи с коронавирусом международные контакты сократились, были закрыты многие направления перевозок, в целом спрос пострадал, и это не может не отразиться на ВВП. Кроме того, не способствует росту показателей и складывающаяся международная обстановка: санкции, противоречия, конфликты и прочие риски», — уточнил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что ожидаемый рост ВВП России в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов граждан.