Москва, , 09:42 — REGNUM В понедельник, 12 октября, нефть продолжила дешеветь, утратив все три ключевые скользящие средние на дневных графиках. К концу дня котировки слегка отошли от локальных минимумов, а сегодня демонстрируют скромный восходящий уклон, но остаются под отметкой 42 доллара за баррель на фоне осторожности трейдеров. Об этом 13 октября сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, реакция рынка на восстановление добычи в Норвегии, Ливии и США была оправданной. Прилив баррелей на мировой рынок в затянувшийся период слабого спроса усиливает перекос дисбаланса в сторону предложения, что закономерно способствует удешевлению нефти. Обостряет ситуацию повышенная неопределенность в отношении сроков окончания пандемии коронавируса и восстановления экономики от кризиса.

Он добавил, что в своем отчете МЭА подчеркнуло наличие этой неопределенности, которая мешает более точному прогнозированию цен. Агентство в своей долгосрочной оценке предполагает, что в ближайшие 20 лет стоимость нефти останется выше 50 долларов за баррель, а если нынешняя борьба с вирусом затянется, мировое потребление черного золота не превысит 100 млн баррелей в сутки. Далее игроки обратят внимание на отчет ОПЕК, где в фокусе будет уровень выполнения условий сделки в сентябре.

По словам эксперта, на данный момент попытки восстановления Brent отчасти обусловлены благоприятными данными из Китая, где экспорт ускорил рост в сентябре, составив 9,9% в годовом выражении, тогда как импорт подскочил на 13,2% против падения на 2,1% в августе. Впрочем, этого фактора недостаточно, чтобы поддержать «бычий» уклон на рынке, и без дополнительной поддержки котировки рискуют вернуться на отрицательную территорию. Краткосрочные риски по-прежнему смещены в сторону отметки 40 долларов за баррель.