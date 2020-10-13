Москва, , 09:36 — REGNUM Российская экономика держалась и до сих пор в основном держится на крупном бизнесе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Структура производства, в том числе в лёгкой промышленности, сфере услуг (отраслях, где малому бизнесу легче всего занять своё «место под солнцем»), пока говорит о том, что крупные предприятия играют определяющую роль даже там, — сказал Ковригин. — Кратковременные локдауны, спад спроса легче пережить крупному бизнесу. А малый и средний бизнес испытали очень сильный удар. Значительная часть малых предприятий ушла с рынка либо уволила часть своих сотрудников. Причём в статистику эта часть экономики могла и не попасть ввиду «серого» характера деятельности».

Как пояснил Ковригин, не секрет, что часть предприятий МСП платят своим сотрудникам зарплату неофициально, чтобы сэкономить на налогах и социальных взносах.

«А это в совокупности более 40% от суммы вознаграждения», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выстроенная система борьбы с коронавирусом позволяет избежать локдауна.