Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Бизнес для Бизнеса» определён покупатель здания в Ядрине. При начальной цене в 6,7 млн рублей, которая была июле, «лучшей ценой» за лот стало предложение в размере 4,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставлялось здание в Ядрине (коммерческий банк «Ядринский») площадью 386 кв. метров, площадь земельного участка составляет 675 кв. метров. В июле объект выставлялся на торги с начальной ценой в размере 6 736 088,48 рубля. По результатам торгов победителем признано ООО «Центральное агентство залогового имущества» (г. Санкт-Петербург), предложившее «лучшее цену» за здание — 4,1 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Центральное агентство залогового имущества» зарегистрировано в 2016 году в Санкт-Петербурге с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, учредителем является Сергей Кузнецов. Основной вид деятельности — «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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