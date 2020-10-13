Бишкек, , 09:35 — REGNUM В сентябре 2020 года налоговая служба Киргизии смогла собрать более 7,06 млрд сомов (6,92 млрд рублей) налогов и платежей, что больше показателя сентября 2019 года на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Отмечается, что налоговая служба вновь перевыполнила план по сбору налогов — на сей раз на 17,1% или на 1,03 млрд сомов (1,01 млрд рублей).

Всего же в январе — сентябре текущего года в республике удалось собрать более 55,05 млрд сомов (около 54 млрд рублей) налогов и платежей.

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