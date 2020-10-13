Салехард, , 09:34 — REGNUM На Ямале с опережением сроков завершается реконструкция дороги Сургут — Салехард, которая соединяет арктический регион с Югрой. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

«Вместо 13 километров от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15, оставшиеся почти восемь километров подготовлены в нижних слоях, но закончены будут в следующем году», — сообщил специалист технического надзора Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Евгений Исаев.

В целом заменено более 1600 дорожных плит и уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, к финалу приближаются работы по выравниванию обочин и установке барьерного ограждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автодорога Сургут — Салехард и участок Надым — Салехард являются приоритетными для автономного округа. Они должны связать круглогодичным сообщением западную и восточную часть Ямала.

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