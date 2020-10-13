Москва, , 09:35 — REGNUM В России выросли цены на две модели кроссоверов Haval на 10−30 тыс. рублей, или на 0,6−1,7% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Новая стоимость начальной версии Comfort кроссовера Haval F7 теперь составляет 1 499 000 рублей. Данная версия оснащается мотором на 1,5 л мощностью 150 «лошадей». Точно такой же агрегат стоит у базовой версии кроссовера F7x, который подорожал до 1 549 000 рублей.

Таким образом, начальные комплектации кроссоверов F7 и F7x стали дороже на 10 000 рублей. Ещё две версии этих моделей — Elite и Premium — также подорожали на 10 000 рублей.

Больше всего выросли цены на комплектации кроссоверов F7 и F7x с двухлитровыми двигателями производительностью 190 л. с. Они подорожали на 30 000 рублей. Так, максимальные версии Tech Plus кроссоверов F7 и F7x теперь продаются за 1 979 000 и 2 029 000 рублей соответственно.

Напомним, в августе купе-кроссовер Haval F7x подорожал в России на 50 000 рублей. А стоимость на Haval F7 последний раз изменялась в июне. Тогда эта модель стала дороже на 20−30 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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