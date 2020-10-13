Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбургской области жители с 20 марта по 30 сентября 2020 подали в банки более 4 тыс. заявлений с просьбой о кредитных каникулах из-за сложной финансовой ситуации, связанной с распространением коронавируса. Одобрено 2,3 тысячи заявок, часть обращений еще находится на рассмотрении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

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Свыше 1,9 тыс. заемщиков уже получили отсрочку на погашение кредитов на сумму 817 млн рублей, в том числе банки предоставили кредитные каникулы по 800 потребительским кредитам и более чем по 600 договорам ипотеки. Свыше 400 граждан получили отсрочку по кредитным картам и около 100 — по автокредитам.

Основные причины отказов банков в кредитных каникулах по выданным кредитам связаны с превышением максимально установленного размера кредита и непредоставлением подтверждающих документов.

От представителей малого и среднего бизнеса подано около 1,2 тыс. заявок на кредитные каникулы. Одобрено более 800 обращений. Реструктурировано 720 кредитов представителей бизнеса на сумму 716 млн рублей.

Напомним, закон о кредитных каникулах предоставил право отсрочить платежи по кредитам и займам на срок до полугода гражданам, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали не меньше чем на 30% из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно закону подать заявление о предоставлении льготного периода можно было до 30 сентября 2020 года.