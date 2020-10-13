Париж, , 09:30 — REGNUM Нефть в ближайшие 20 лет будет стоить не менее $50 за баррель. В базовом сценарии она может вырасти в цене до $71 за баррель к 2025 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

Согласно базовому сценарию (Stated Policies Scenario) к 2030 году нефть подорожает до $76, к 2040 году — до $85. Это сценарий предполагает установление контроля над пандемией коронавируса в 2021 году и возвращение глобальной экономики к докризисному уровню до конца того же года.

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Сценарий отложенного восстановления (Delayed Recovery Scenario) описывает ситуацию, при которой коронавирус в 2021 году победить не получится. Цена на нефть при этом вырастет до $59 за баррель к 2025 году и до $72 за баррель к 2040 году.

Более радикальный сценарий (Sustainable Development Scenario) описывает ускоренное достижение климатических целей Парижского соглашения. Нефть при этом будет стоить $57 за баррель в 2025 году и снизится до $53 за баррель к 2040 году.

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Рост цен до $70 за баррель в течение ближайших пяти лет нужен для стимулирования инвестиций, отмечают авторы доклада. Затем цены стабилизируются на уровне $75−85 за баррель.

Прогноз предполагает, что до 2030 года закончится эпоха роста мирового потребления нефти.