Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии по итогам мониторинга и инвентаризации обнаружено более 3 тыс. бесхозяйных объектов капитального строительства, в том числе почти 790 — газовые сети. На учёт поставлено около 70% объектов. В муниципалитетах должны будут разработать планы-графики по постановке на учёт бесхозных объектов, при этом в приоритете — объекты газового хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал глава Чувашии Олег Николаев на планёрке в правительстве.

Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов проинформировал, что на 9 октября в Чувашии выявлено 3014 бесхозных объектов капитального строительства, в том числе 789 объектов газовой инфраструктуры. Из них около 70% поставлено на учёт, порядка 50% объектов передано в муниципальную собственность.

«Касательно объектов газового хозяйства: зарегистрировано порядка 28% от общего количества бесхозяйных объектов», — сообщил министр экономики.

По словам Краснова, более 90% выявленных бесхозяйных объектов поставлено на учёт в Росреестре в восьми муниципальных образованиях — Алатыре, Чебоксарах, Батыревском, Канашском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском и Янтиковском районах.

«Крайне недостаточно проводится работа по постановке на учёт бесхозяйных объектов администрациями Шумерли (ни один объект не поставлен на учёт), Новочебоксарска (443 поставлено десять), менее 50% от числа общих выявленных объектов — в Цивильском, Моргаушском, Шемуршинском районах», — доложил Дмитрий Краснов.

Говоря о проблемах, глава минэкономразвития выделил две основные: отсутствие средств в муниципалитетах на изготовление технических планов для постановки на учёт и продолжительный срок процедуры государственной регистрации права, занимающий до двух лет.

«Мы сегодня ведём работу по модернизации тепловых сетей, коммунального хозяйства и введение в этот процесс газовых сетей. В этой связи хотел бы обратить внимание на то, что никогда денег не хватает на всё, и очень важно расставить приоритеты. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время для нас газовые сети является приоритетом. Просьба сакцентироваться в ближайшее время на объектах газового хозяйства», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, поручив разработать соответствующие дорожные карты на уровне муниципальных образований.

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