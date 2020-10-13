Чебоксары, 13 октября 2020, 08:55 — REGNUM В Чувашии по итогам мониторинга и инвентаризации обнаружено более 3 тыс. бесхозяйных объектов капитального строительства, в том числе почти 790 — газовые сети. На учёт поставлено около 70% объектов. В муниципалитетах должны будут разработать планы-графики по постановке на учёт бесхозных объектов, при этом в приоритете — объекты газового хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал глава Чувашии Олег Николаев на планёрке в правительстве.
Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов проинформировал, что на 9 октября в Чувашии выявлено 3014 бесхозных объектов капитального строительства, в том числе 789 объектов газовой инфраструктуры. Из них около 70% поставлено на учёт, порядка 50% объектов передано в муниципальную собственность.
По словам Краснова, более 90% выявленных бесхозяйных объектов поставлено на учёт в Росреестре в восьми муниципальных образованиях — Алатыре, Чебоксарах, Батыревском, Канашском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском и Янтиковском районах.
Говоря о проблемах, глава минэкономразвития выделил две основные: отсутствие средств в муниципалитетах на изготовление технических планов для постановки на учёт и продолжительный срок процедуры государственной регистрации права, занимающий до двух лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах нашли сотни бесхозных дорог и зданий