Челябинск, , 08:42 — REGNUM В Челябинске директор одного из ООО отдан под суд за невыплату сотрудникам зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района. Руководитель обвиняется в том, что в течение более двух месяцев не уплатил работникам более 1,2 млн рублей. Долг возник за май 2019-го — январь 2020 года.

При этом следователи заявляют, что на счетах предприятия имелись необходимые средства для расчёта с людьми. Но они направлялись на другие нужды и на выплату зарплаты себе. В рамках уголовного дела заявлены и иски потерпевших. На счета обвиняемого в пределах размера задолженности наложен арест.