Ставрополь, , 08:41 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за восемь месяцев 2020 года украдено электроэнергии более чем на 600 млн рублей. И это только тот объем похищенного энергоресурса, который удалось установить специалистам «Россети Северный Кавказ», сообщили 13 октября в пресс-службе компании.

Всего было выявлено 2465 фактов неучтенного потребления электроэнергии. Большая часть совершена в Дагестане — 957, где в общей сложности энерговоры нанесли ущерб компании «Россети» на сумму 489 млн рублей.

В Чечне также обнаружили большое число фактов хищения — 432, но сумма, на которую украдено киловатт-часов, значительно меньше — 12 млн рублей. В Ингушетии пресечено 344 факта энерговоровства на сумму свыше 61 млн рублей, в Кабардино-Балкарии — 265 случаев на сумму 13,5 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 226 на 13 млн рублей, в Ставропольском крае — 145 на 9 млн рублей.

Меньше всего расхитителей электроэнергии было установлено в Северной Осетии — 96 случаев на три миллиона рублей.

Как отметили в компании, размер ущерба из-за воровства электроэнергии в 2020 году на 118 млн рублей выше, чем за тот же период в прошлом году.

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