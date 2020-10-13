Москва, , 08:32 — REGNUM Японская компания Lexus в России начала продажи специальной серии вседорожника LX Heritage c эксклюзивным стайлингом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль в версии LX Heritage V8 стоит от 7 768 000 рублей, а в версии LX Heritage Black Vision V8 — от 8 259 000 рублей.

Внешне спецсерия модели выделяется стильной решёткой радиатора с зауженной «талией» и хромированным ободом, а также эксклюзивными накладками на передний и задний бамперы.

На выбор покупателя имеются авто, окрашенные в тёмно-зеленый металлик, а также модели со светло-коричневым оттенком.

В комплектации LX Heritage Black Vision V8 модель оснащена иной радиаторной решёткой и колёсными дисками из лёгкого сплава размером 21 дюйм. Также авто укомплектовано специальными бамперами, выполненными в спортивном духе. Дверные ручки, рейлинги и молдинги боковых стекол имеют чёрные акценты. Головная и передняя оптика данной версии имеет оригинальный дизайн.

Что же касается Lexus LX в спецсерии Heritage, то он доступен с бензиновым мотором V8 максимальной производительностью 367 л. с. Автопроизводители оснастили машину опцией поддержания постоянной скорости на бездорожье и системой выбора режима движения.

Ранее у московских дилеров в продаже появился первый в истории бренда минивэн Lexus LM. Модель предназначена исключительно для продажи на авторынке КНР. В России анонса старта продаж этой модели не было. За выставленное авто дилеры хотят выручить 18 млн рублей.

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