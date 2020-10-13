Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM Сразу два иска одного уральского завода к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» удовлетворили арбитражи Москвы и Свердловской области. Первый иск на сумму свыше 36,8 млн рублей был удовлетворен полностью. По второму иску «Каменск-Уральский металлургический завод» взыскал более 54,6 млн рублей. Вердикты судов ещё могут быть обжалованы, передаёт ИА REGNUM.

Судья Маслов из столичного арбитража, рассмотрев требование «о взыскании 54 668 677 руб. 55 коп. долга, 108 669 руб. 62 коп. процентов» по десяти договорам 2019−2020 годов, решил — «взыскать с ПАО «Компания «Сухой» в пользу ОАО «КУМЗ» 54 668 677 руб. 55 коп. долга, 89 073 руб. 47 коп. процентов и 199 928 руб. 00 коп. госпошлины», а «в остальной части иска отказать».

По делу, в рамках которого завод требовал 36 876 759,07 рубля, иск в свердловском арбитраже удовлетворён полностью.

Напомним, свердловский завод — одно из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского. Компанию связывают с авиахолдингом как минимум 20 контрактов.