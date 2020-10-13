Пекин, , 08:05 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем за первые девять месяцев 2020 года сократился на 2% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 13 октября сообщается в обнародованном докладе Главного таможенного управления КНР.

По последним данным, за первые девять месяцев текущего года российско-китайский товарооборот составил $78,843 млрд, при этом экспорт из Китая в первый раз за три месяца вырос на 0,1%, составив около $35,887 млрд, а российский импорт в ЕКНР сократился на 3,8%, до $42,956 млрд.

Также указывается, что в сентябре объем торговли между Россией и Китаем составил $10,217 млрд, и доля китайского экспорта в Россию в нем составляет $4,799 млрд, в то время как импорт из России в Китай — $5,418 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Китай потребовал от поставщиков рыбной продукции из России гарантировать отсутствие в ней возбудителя коронавируса.