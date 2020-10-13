Киев, , 07:50 — REGNUM Стремительная потеря запасов пресной воды на Украине грозит стране экологической катастрофой, заявила 12 октября президент украинской Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок в эфире телеканала «112».

"Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду», — сказала она.

По словам эксперта, Украина является одной из наименее обеспеченных водой стран на европейском континенте, а ситуацию усугубляет «очень хищническое отношение к ресурсу».

Сегодня, добавила Цыганок, политики на Украине продолжают транжирить водные ресурсы и спекулировать на теме экологии, вместо того чтобы решать проблему.

Читайте ранее в этом сюжете: Украине предрекли экологическую катастрофу страшнее аварии в Чернобыле