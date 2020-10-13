Сургут, Югра, , 07:37 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова согласилась с претензиями переселенцев из аварийного жилья Сургута, не желающих переезжать в новостройки без организованной в микрорайонах социальной инфраструктуры. Об том она сообщила в прямом эфире в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, жители нескольких аварийных деревянных домов в микрорайоне Строитель не хотят переселяться в новое жильё. Сейчас у них в шаговой доступности находятся поликлиника, детский сад, школа. В микрорайоне новостроек дошкольное учреждение планируют сдать лишь в 2021 году. Тревогу переселенцев разделила и губернатор.

«Необходимо формировать жилые массивы, кварталы, микрорайоны, улицы и так далее, исходя из норматива благоустройства этих территорий. Чтобы не получалось, что люди, проживая в плохих домах, но на территории муниципалитета с хорошей инфраструктурой, вынуждены переезжать в хорошие дома, но при этом терять место в детском саду, школе», — цитирует «СургутинформТВ» главу региона.

Наталья Комарова пообещала переселенцам из Сургута взять их проблему на особый контроль.

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