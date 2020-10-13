Тюмень, , 07:11 — REGNUM В Тюменской области досрочно достигнуты целевые показатели 2020−2021 годов по расселению из аварийного жилья. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Отмечается, что в марте 2019 года в Тюменской области была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы. Согласно документу, все многоквартирные дома, признанные аварийными до января 2017 года, подлежат сносу, а их жильцы — расселению.

К октябрю 2020 года расселено 45,35 тыс. кв. м, или 31% от общего объема аварийных домов. К январю 2021 года планируется расселить ещё 18,6 тыс. кв. м.

Всего по программе запланировано расселить 147,36 тыс. кв. м, или более 9 тыс. человек.