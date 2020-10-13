Чебоксары, 13 октября 2020, 06:57 — REGNUM В Чувашии сегодня, 13 октября, завершается подача заявок о страховании гражданских служащих. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является министерство труда и социальной защиты Чувашии. Речь идёт об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих республики.
Чиновники будут застрахованы на один год. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 048 481,75 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете.
Согласно документу, должны быть застрахованы 1478 служащих.
Отметим, что в случае смерти выплачивается 75 окладов, при получении инвалидности от 30 до 50 окладов, при получении тяжёлой травмы — 20 окладов.
Заявки принимаются до 13 октября, аукцион назначен на 14 октября.