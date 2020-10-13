Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чувашии сегодня, 13 октября, завершается подача заявок о страховании гражданских служащих. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является министерство труда и социальной защиты Чувашии. Речь идёт об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих республики.

Чиновники будут застрахованы на один год. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 048 481,75 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете.

Согласно документу, должны быть застрахованы 1478 служащих.

«Обязательному государственному страхованию подлежат жизнь и здоровье гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы Чувашской Республики… Право на получение страховой выплаты сохраняется в течение одного года после увольнения с гражданской службы, если смерть или инвалидность наступили вследствие увечья (травмы) или заболевания, имевших место в период прохождения гражданской службы», — говорится, в частности, в документе.

Отметим, что в случае смерти выплачивается 75 окладов, при получении инвалидности от 30 до 50 окладов, при получении тяжёлой травмы — 20 окладов.

Заявки принимаются до 13 октября, аукцион назначен на 14 октября.