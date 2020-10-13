Анастасия Степанова, 13 октября 2020, 06:46 — REGNUM Главный корпус государственной фармацевтической фабрики из Омской области продан по цене в семь раз ниже его стартовой. Фактически трёхэтажное здание может сменить собственника по результатам торгов, принеся в конкурсную массу фабрики-банкрота сумму, равную стоимости двухкомнатной квартиры в Омске. ИА REGNUM попыталось выяснить детали в деле банкротства ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика».
Торги с понижением
12 октября 2020 года конкурсный управляющий ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» сообщил о результатах торгов по продаже имущества банкрота. Торги были признаны состоявшимся по лоту №1 в виде главного корпуса — трёхэтажного здания общей площадью 2488,2 кв. м, расположенного на улице 22-го Партсъезда, 98, корп. 3 в Омске.
При этом «наилучшей ценой» было признано предложение 3 333 333,33 рубля за объект (остальные участники предлагали менее 3 млн рублей).
Начальная стартовая цена лота составляла 21,123 млн рублей. Постепенно цена снижалась, и к дате определения победителя предложенные 3 млн рублей уже стали «не ниже начальной цены имущества, установленной для определенного периода проведения торгов».
Победителем из трёх физлиц был признан Роман Марнов из Санкт-Петербурга. Конкурсный управляющий планирует направить ему предложение о заключении договора купли-продажи.
Из открытых данных известно, что Марнов является совладельцем трёх компаний — в Свердловской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Одна из них действует как управляющая для головных офисов, другая работает в сфере недвижимости, а третья проводит гидроизоляционные работы.
Тут следует отметить, что корпус пытаются продать уже не в первый раз, но то заявки никто не подаст, то победитель откажется от подписания договора.
О фармацевтический фабрике и её банкротстве
Омская фармацевтическая фабрика работала в статусе государственного предприятия и принадлежала минздраву и минимущества Омской области. Юрлицо было зарегистрировано в феврале 1999 года и занималось производством лекарственных препаратов.
По открытым данным, фабрика за годы своего существования была поставщиком более чем по 200 госконтрактам на общую сумму свыше 52 млн рублей. Среди заказчиков числились омские больницы, аптечные сети, а также минздрав региона.
В июне 2014 года госпредприятие взяли под наблюдение, а с ноября 2014 года в отношении него был введён следующий этап процедуры несостоятельности — внешнее управление, которое продлилось до октября 2016 года. К этому сроку балансовая стоимость имущества госпредприятия оценивалась в 1,865 млн рублей, а долги в реестре составляли 21 282 612,03 рубля.
19 октября 2016 года фабрика была объявлена банкротом. Заявителем по делу в 2014 году выступило казённое предприятие Омской области «Центр питательных систем», перед которым долг превысил 3 млн рублей.
Очередное заседание по банкротному делу пройдёт 10 декабря 2020 года.