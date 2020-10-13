Москва, , 06:28 — REGNUM Стоимость потребительской корзины как официального показателя для расчёта минимального размера оплаты труда в России перестанет рассчитываться с 2021 года, сообщили 12 октября в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

«Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — объяснили в ведомстве.

Там отметили, что отказ от расчёта стоимости потребительской корзины закреплён в законопроекте об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в России, который в конце сентября одобрило правительство.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что идея министерства заключается в отказе от расчёта величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления. Вместо этого предлагается определять показатель как часть среднедушевого дохода. МРОТ Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.

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