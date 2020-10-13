Москва, , 06:11 — REGNUM Российские регионы за восемь месяцев 2020 года недосчитались около 0,5 трлн рублей собственных доходов из-за эпидемии, сообщил 13 октября первый замминистра финансов Леонид Горнин в интервью «Известиям».

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"С начала года, за восемь месяцев, консолидированные бюджеты субъектов потеряли около 0,5 трлн рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. Сумма достаточно серьезная», — сказал он.

По его словам, больше всего региональные бюджеты потеряли в апреле-мае, когда в России был объявлен переход на работу в условиях ограничений. К началу июня доходы уменьшились на 9%, затем ситуация с темпами снижения несколько стабилизировалась — сегодня показатель увеличился «до минус 7%».

«На начало сентября снизились поступления 63 субъектов, на начало августа их было 67», — сказал Горнин.

Замминистра также спрогнозировал рост госдолга регионов в 2020 году. По его словам, сегодня этот показатель составляет 2,15 трлн рублей, а по итогам года он может вырасти на 300 млрд рублей.

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