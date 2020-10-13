Москва, , 03:25 — REGNUM Банк поддержки малого и среднего бизнеса обратился с банкротным иском к компании «Академия спорта Кости Цзю», в которой известному боксёру принадлежит доля в 25%. «МСК Банк» допустил недочёты, потому дело пока оставлено без движения. Заявителю дали время до 30 октября 2020 года устранить недостатки иска, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан в арбитраж Москвы ещё 30 сентября 2020 года, а 10 октября судья Готыжева оставила его без движения. Банк не представил «доказательства предварительного, не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд».

Сумма задолженности компании, которая занимается производством безалкогольных напитков, не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Академия спорта Кости Цзю» было создано в апреле 2014 года для производства безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. Уставный капитал — 40 тыс. рублей. Владельцы — директор Виктория Квинт с долей 50%, Константин Цзю с долей 25% и Наталья Хомушова.

В 2016 году по заявлению Пресненского межрайонного прокурора Москвы фирма была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тыс. рублей за использование нежилых помещений, являющихся федеральной собственностью, без согласия собственника имущества. Общество занимало нежилые помещения в здании — памятнике культуры.