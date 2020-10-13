Москва, , 03:10 — REGNUM Арбитраж Московской области после устранения недочётов принял к производству банкротное исковое заявление компании «Востокуголь», которая управляет крупными угольными активами в трёх регионах России. Ответчиком также выступает сама управляющая компания. Рассматривать дело судья Журкина начнёт 19 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

В ноябре будет рассмотрена обоснованность требований управляющей фирмы. К дате заседания должник в числе прочего должен будет представить в судебное заседание «доказательства, обосновывающие размер задолженности перед каждым из заявленных кредиторов».

Иск о банкротстве был подан в конце августа и оставался без движения из-за недочётов, но их устранили и дело было принято к производству.

Напомним, ООО «Управляющая компания «Востокуголь», учреждённая в 2014 года, управляла проектом «Северомуйского тоннеля-2» в Бурятии, освоением угольного месторождения в Приамурье и работой угольного терминала в Приморье. Среди собственников фирмы после гибели миллиардера и одного из основателей Дмитрия Босова возник конфликт. Александр Исаев через суд добился возврата себе 50% доли в ООО, ранее проданной по доверенности. На сегодня в судебные споры втянут и угольный терминал под управлением ООО.

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