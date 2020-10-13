Тегеран, , 11:04 — REGNUM 12 октября управляющий Центральным банком Ирана (ЦБИ) Абдонназер Хеммати вылетел из Тегерана в Багдад, чтобы обсудить двусторонние отношения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Возглавляя высокопоставленную банковскую и деловую делегацию, Хеммати планирует провести встречи с высокопоставленными иракскими официальными лицами с целью развития денежно-кредитного и банковского сотрудничества между Тегераном и Багдадом.

Ирак является одним из главных торговых партнеров Ирана, особенно в последние два года после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года и вновь ввели санкции в отношении страны.

Ранее Хеммати обнародовал планы использования совместного с Ираком механизма закупки основных товаров и предметов, исключенных из списка антииранских санкций. Соответственно, представителям центральных банков Ирана и Ирака было поручено детально проработать совместный механизм для его практического применения.

В феврале 2019 года управляющие центральными банками Ирана и Ирака подписали соглашение о разработке платежного механизма, направленного на облегчение банковских связей между двумя соседними странами.