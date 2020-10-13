Тегеран, , 11:12 — REGNUM 11 октября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в ходе видеоконференции подчеркнули важность сотрудничества в рамках совместных экономических проектов и путей развития отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Атмар высоко оценил иранское правительство и народ за помощь афганскому народу в течение последних 19 лет и подчеркнул важность развития связей. Он обсудил импорт электроэнергии, таможенные тарифы, создание льготных тарифов на экспорт афганской сельскохозяйственной продукции в Иран.

Между тем, Ардаканян подчеркнул важность продолжения поддержки и сотрудничества с Афганистаном в области добычи и передачи энергии Афганистану. Он отметил: «Иран и Афганистан поддерживают тесные отношения в политической, экономической, социальной и культурной областях».

Обе стороны также выразили готовность к проведению заседания совместной экономической комиссии и производству электроэнергии в рамках совместных проектов.