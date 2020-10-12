Курган, , 22:07 — REGNUM В Курганской области увеличили субсидию на первый взнос за ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов с 300 до 500 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 12 октября сообщил генеральный директор «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК) Илья Васильев.

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Также снят ценз нуждаемости в жилье и территориальные ограничения. Теперь субсидию могут получить проживающие в городах Кургане и Шадринске, а также на территории Кетовского и Лесниковского сельсоветов, которые ранее не попадали под действие программы субсидирования.

Кроме того, увеличен с 50 до 60 лет возраст граждан, которые могут претендовать на субсидию. Её смогут получить медицинские или педагогические работники, уполномоченные полиции или сотрудники предприятий АПК.

«Данными мерами поддержки могут воспользоваться не только те, кто проживает в нашем регионе, но и граждане, которые стали участниками программы «Курганская область зовет!», а также соотечественники, переезжающие из-за рубежа и члены казачьих обществ», — отметил Илья Васильев.