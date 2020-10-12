Пномпень, , 21:12 — REGNUM С визитом в Камбодже находится глава МИД КНР Ван И, встречу с которым провел премьер-министр этой страны Хун Сен, после чего оба политика присутствовали на церемонии подписания двустороннего соглашения о свободной торговле, которое министры торговли КНР Чжун Шань и Камбоджи Пан Сорасак подписали в режиме видеоконференции. Об этом 12 октября сообщает Синьхуа.

Хун Сен дал соглашению высокую оценку, особо отметив, что оно имеет важное экономическое и политическое измерение. Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что документ служит мощным сигналом внешнему миру о дружбе двух стран и помощи Камбодже в преодолении последствий эпидемии. Китай неизменно помогал Пномпеню в социально-экономическом развитии и намерен поступать так и впредь, заключил руководитель китайской дипломатии.