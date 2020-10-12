Пекин, , 21:05 — REGNUM В поздравительном письме, направленном в адрес участников международного симпозиума по вопроса искоренения бедности и ответственности партий партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество приложить солидарные усилия по борьбе с этим явлением, отметив, что его масштабы в мире и связанные с этим угрозы и вызовы продолжают оставаться высокими. Об этом 12 октября сообщает Синьхуа, уточнив, что соответствующий форум проходит в административном центре восточно-китайской провинции Фуцзянь — городе Фучжоу.

Напомним, что кампания по борьбе с бедностью и нищетой в Китае, наиболее интенсивная в сельской и отдаленной местности, а также в автономных районах, осуществляется уже в течение ряда лет и уже привела к существенному росту уровня жизни наиболее бедной части населения. Проведение кампании связано с приближением первого, промежуточного рубежа в рамках стратегического развития страны, приуроченного к столетнему юбилею КПК, который будет отмечаться в 2021 году.