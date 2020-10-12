Нижний Новгород, , 19:32 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением передать муниципалитетам 30% доходов, поступивших от применения упрощенной системы налогообложения. Об этом стало известно сегодня, 12 октября, в ходе предварительного рассмотрения регионального бюджета на 2021 год.

По словам главы региона, увеличение этого показателя на 10% по сравнению с 2020 годом позволит оказать дополнительную поддержку местным бюджетам даже при возникшей из-за пандемии коронавируса сложной экономической ситуации и увеличить доходы муниципалитетов на 1 млрд рублей.

Также он отметил, что в случае принятия соответствующих поправок в законодательство останутся в силе и другие ранее введенные меры поддержки местных бюджетов, а именно — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по сбалансированности бюджетов.

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