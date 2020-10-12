Берлин, , 18:00 — REGNUM Граждане Черногории, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово и Северной Македонии, независимо от их квалификации, могут продолжать выезжать в Германию на работу до 2023 года.

Таково решение Бундесрата ФРГ, который одобрил расширение так называемого правила для Западных Балкан.

Новизна заключается в том, что вводится ежегодная квота в 25 тысяч человек.

По данным правительства Германии, в странах Западных Балканах существует большой спрос на рабочую силу, особенно в строительной отрасли.

В 2019 году в рамках проекта «правила Западных Балкан» было выдано 27 259 виз, но агентства по трудоустройству одобрили более 62 000 рабочих мест.

Наибольшая потребность в рабочей силе по-прежнему существует в строительной отрасли, логистике и на транспорте, и по-прежнему существует большая потребность — в сиделках.