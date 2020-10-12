Москва, , 17:57 — REGNUM Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на сумму $500 млн из собственных средств. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба Минфина России.

Как отмечается, дополнительные средства необходимы Минску для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Это позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов страны ниже целевого уровня, установленного Национальным банком.

Комментируя решение ЕФСР, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отрицательно сказываются на экономической активности Белоруссии и создают серьёзные риски.

«Кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — подчеркнул он.

Напомним, помимо средств ЕФСР Белоруссия также получит межгосударственный кредит от России на сумму $1 млрд. Средства будут предоставлены Минску двумя равными траншами в 2020 и 2021 годах.