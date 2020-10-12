Нью-Йорк, США, , 17:13 — REGNUM Фондовый рынок США начал неделю торгов в «зеленой зоне», индекс S&P начал сессию 12 октября выше 3500 пунктов.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 84,22 пункта (0,29%), до 28 671,12 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,89 пункта (0,66%), до 3500,02 пункта, индекс Nasdaq вырос на 152,38 пункта (1,32%), до 11 732,33 пункта.

Оптимизм рынка связан с надеждами на принятие пакета мер по стимулированию экономики США, переговоры о котором между Конгрессом и Белым домом идут много недель подряд.

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