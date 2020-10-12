Архангельск, 12 октября 2020, 17:02 — REGNUM Правительство Архангельской области одобрило проект бюджета на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, в следующем году расходы превысят доходы на 9,5 млрд рублей.
Согласно прогнозу, доходы казны в 2021 году составят 97,2 млрд рублей, объем расходов — 106,8 млрд рублей.
Глава региона Александр Цыбульский отметил, что бюджет формируется в крайне сложных условиях, когда еще не решены проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, которые существенно повлияли на доходы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, бюджет региона на 2020 год был принят со следующими параметрами: доходы — 93 млрд рублей, расходы — 101,5 млрд рублей, дефицит — около 8,5 млрд рублей.