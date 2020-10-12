Бишкек, , 16:40 — REGNUM Трансграничные операции по системе SWIFT и альтернативным каналам связи вновь разрешены в Киргизии с завтрашнего дня — с 13 октября, сообщили в киргизском Нацбанке.

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Напомним, решение об отключении межбанковских трансграничных операций по системе SWIFT Нацбанк Киргизии принял на волне беспорядков в стране 7 октября.

Также киргизским регулятором были заблокированы и прочие аналогичные каналы переводов. В банке пояснили, что сделали это, чтобы не дать утечь капиталу из страны.

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