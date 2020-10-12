Чебоксары, , 16:10 — REGNUM В столице Чувашии по итогам инвентаризации выявлено несколько сотен бесхозных объектов, включая дороги и сооружения. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам планёрки.

По данным мэрии, всего в городе выявлено 677 объектов без собственника, в том числе 356 бесхозяйных дорог и мостов, 258 сетей, 191 объект газовой инфраструктуры, 48 зданий и 15 сооружений.

В администрации отмечают, что работу по оформлению бесхозных объектов в муниципальную собственность планируется завершить до конца 2021 года, в настоящее время оформлено 609 объектов. Что касается газовых сетей, то официально передано в распоряжение города 80% выявленных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в чебоксарском Заволжье приступили к строительству 31-километрового газопровода. Будут газифицированы поселки Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка, Октябрьский, где насчитывается около 2,5 тыс. домовладений.