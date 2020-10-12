Казань, , 16:08 — REGNUM В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Татария получила 2 млрд 168 млн рублей. Объем выполненных работ составляет 78%. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов во время заседания оперативного штаба минсельхоза РФ.

По словам руководителя субъекта федерации, до конца года республика освоит средства в полном объеме и обеспечит 100% выполнение запланированных работ. Так, в рамках развития инженерной инфраструктуры и проектов комплексного обустройства площадок под жилищную застройку планируется ввести 25,5 км водопровода, 7 км газораспределительных сетей и 10 проектов под жилищное строительство.

В ноябре средства будут полностью освоены, а все работы завершены в полном объеме. Полностью освоены средства для улучшения жилищных условий 126 семей. Для них построены 8,2 тыс. кв. метров жилья. По программе сельской ипотеки в Татарии выдано более 1 тыс. кредитов на 2,3 млрд рублей, при этом одобрены 3 тыс. заявок на общую сумму в 7,1 млрд рублей.

По благоустройству сельских территорий запланировано строительство 501 объекта. Работы выполнить намерены на 100% до 20 ноября. По программе «Современный облик сельских территорий» ведется строительство блочных очистных сооружений и системы водоотведения в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Ввод запланирован на декабрь. До 1 декабря в республике будут завершены работы по строительству и реконструкции 15 км сельских автодорог (6 объектов). Освоить федеральные средства и выполнить целевые показатели в Татарии намерены до 20 декабря 2020 года, пообещал Минниханов.

ИА REGNUM ранее сообщало, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на недофинансирование программы комплексного развития сельских территорий.

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