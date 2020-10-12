Москва, , 15:58 — REGNUM Несмотря на то, что в РФ не растут цены на свинину, основным мясным продуктом остается курятина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда.

«Активный рост производства в свиноводстве при скромном экспорте перенасыщает внутренний рынок и не позволяет расти ценам на свинину. На отдельные продукты из свинины в супермаркетах уже можно найти цены на уровне курятины. Тем не менее, курятина остаётся основным продуктом из мясных и самым дешевым, — сказала Шагайда. — Драйвером роста для мясного производства является внешний рынок, так как внутренний ограничен платежеспособным спросом семей. Однако рост экспорта имеет также ограничения. Во-первых, из-за ветеринарных требований стран-потребителей. Во-вторых, цена должна быть конкурентной».

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что сохраняется угроза снижения спроса на мясную продукцию в странах, куда потенциально может поставляться мясная продукция: пандемия может привести к падению доходов потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов оценил экспертный потенциал российской свиноводческой отрасли.

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