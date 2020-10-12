Москва, 12 октября 2020, 15:58 — REGNUM Несмотря на то, что в РФ не растут цены на свинину, основным мясным продуктом остается курятина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда.
Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что сохраняется угроза снижения спроса на мясную продукцию в странах, куда потенциально может поставляться мясная продукция: пандемия может привести к падению доходов потребителей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов оценил экспертный потенциал российской свиноводческой отрасли.
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