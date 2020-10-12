Сеул, , 16:04 — REGNUM Крупные зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогнозы темпов падения экономики Южной Кореи в связи с повторным распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны Корейского центра международных финансов (KCIF).

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По состоянию на конец сентября, девять крупных международных финансовых компаний, среди которых Barclays, Goldman Sachs и J.P. Morgan, прогнозируют падение экономики Южной Кореи на уровне 1,4%, что на 0,5% ниже по сравнению с августовскими прогнозами.

Между тем, прогноз темпов падения экономики Южной Кореи сравнительно лучше, чем темпы падения мировой экономики (3,8%). Падение экономики США составит 3,6%, стран Европы — 7,3%, Японии — 5,6%.

По прогнозам, темпы экономического роста Южной Кореи в 2021 году составят 3,2%, что на 0,3% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными ранее.