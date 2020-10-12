Москва, 12 октября 2020, 15:51 — REGNUM В России растет потребление свинины, так как ее себестоимость ниже, чем себестоимость баранины, говядины, индейки, кролика и других видов мяса, но выше чем мяса птицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Как полагает экономист, рынок этих видов мяса будет расти только по мере роста реальных доходов и платежеспособности населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов объяснил, что из-за падения реальных доходов населения в России растет потребление свинины, но снижается потребление говядины и баранины.
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