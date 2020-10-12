Москва, , 15:51 — REGNUM В России растет потребление свинины, так как ее себестоимость ниже, чем себестоимость баранины, говядины, индейки, кролика и других видов мяса, но выше чем мяса птицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Подобная динамика роста потребления свинины носит временный характер, и в среднесрочной перспективе не отразится на развитии мясной отрасли и сельского хозяйства, — сказал Рамазанов. — В длительней перспективе, по мере восстановления платежеспособности населения свинина может стать альтернативой мясу птицы. Кроме того, в перспективе свинина может стать одним из значимых направлений экспорта сельхозпродукции. В краткосрочный и среднесрочный период экономические перспективы развития рынка других видов мяса (индейки, кролика и др.) не будут иметь положительной динамики».

Как полагает экономист, рынок этих видов мяса будет расти только по мере роста реальных доходов и платежеспособности населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов объяснил, что из-за падения реальных доходов населения в России растет потребление свинины, но снижается потребление говядины и баранины.

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