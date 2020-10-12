Подгорица, , 15:46 — REGNUM Агентство по электронным коммуникациям Черногории (EKIP) объявит конкурс во второй половине 2021 года на выделение свободных радиочастот, который включает внедрение мобильных сетей 5G. Эта информация содержится в плане агентства, который будет рассматриваться в парламенте.

«Ожидается, что для внедрения системы MFCN, включая мобильную сеть 5G, к середине 2022 года будут доступны все ресурсы из диапазонов 694−790 МГц и 3400−3800 МГц, а также спектра 1 ГГц и диапазона 24,25−27, 5 ГГц (блок 26,5−27,5 ГГц). Поскольку эти три диапазона считаются подходящими для начального применения мобильных сетей 5G, Агентство намеревается сделать ресурсы из этих диапазонов доступными для операторов мобильной связи, когда будут созданы условия для их непрерывного использования для этих приложений», — говорится, среди прочего, в плане на следующий год.

В документе напоминается, что как непрофессионалы, так и профессионалы озабочены так называемым электромагнитным излучением и его влиянием на окружающую среду и здоровье человека.

Поэтому в течение 2021 года EKIP планирует предоставить профессиональный научный документ, в котором будут представлены рекомендации по оценке, в каких сценариях установка базовых станций 5G возможна без подробного анализа, а в каких необходимо провести подробный анализ и каким образом. В этом документе также должен быть дан ответ, в каких ситуациях невозможно установить базовую станцию 5G в запланированном месте.