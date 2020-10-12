Киев, , 15:45 — REGNUM Американский бизнесмен Амос Хохштайн прекращает полномочия в качестве независимого директора в набсовете энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины».

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главной причиной такого решения Хохштайн назвал противодействие реформам на рынке газа и трансформации «Нафтогаза». Также он заявил, что компании грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил, однако конкретных обвинений озвучивать не стал.

«Конечно, по хорошей украинской традиции коррупционер всегда кричит, что он не коррупционер и обвиняет в своем фактическом увольнении других… Хохштейн не является американским бизнесменом, как об этом пишут СМИ. Он — чистой воды лоббист и политик, является человеком кандидата в президенты США Байдена. И уже даже в этом есть коррупция», — комментирует украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Эксперт отмечает, что никакого положительного результата работы Хохштейна в должности члена набсовета «Нафтогаза» никто на Украине назвать не сможет.

«Их нет. Он просто был куратором и надзирателем за Коболевым (главой «Нафтогаза») и компанией», — добавил специалист.