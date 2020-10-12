Тбилиси, , 15:35 — REGNUM В Грузии из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, доход потеряли около 100 тыс. жителей. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 12 октября замминистра финансов страны Георгий Какауридзе сообщил депутатам во время заседания парламентской фракции от партии «Европейская Грузия».

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«Согласно данным, предоставленным компаниями, и то, что мы знаем в рамках помощи, около 100 тысяч человек потеряли доход», — сказал Какауридзе.

Он отметил, что экономика страны сократилась, а это всегда ведет и сокращению количества трудозанятых. По мнению замминистра, в будущем году восстановить доходы смогут не менее 20 тысяч человек.

Напомним, с 12 октября в парламенте Грузии депутаты начали рассмотрение проекта бюджета на 2021 год, разработанного правительством. Лидер фракции от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе ранее заявил, что он и его соратники не станут обсуждать данный проект.