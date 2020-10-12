Москва, , 15:31 — REGNUM То, что в России растет потребление свинины, но снижается потребление говядины и баранины, связано с падением реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Свинина стала наиболее подходящей заменой баранине и говядине, которые значительно подорожали по сравнению с другими видами мяса, — сказал Рамазанов. — Сокращение потребления мяса птицы на 1,4% можно объяснить сокращением потребления мяса и продуктов переработки мяса в период пандемии по причине падения доходов населения. Личное потребление мяса в целом за первое полугодие 2020 года упало на 5,1% (273,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Учитывая продолжающееся падение платежеспособности населения, в первую очередь из-за пандемии, спрос на мясо будет снижаться».

При этом экономист подчеркнул, что падение реальных доходов может достигнуть того уровня, когда начнет сокращаться и потребление свинины.

Напомним, что ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное Национальным союзом свиноводов, сообщил, что в январе-сентябре потребление свинины выросло на 5%, а потребление баранины снизилось на 3,8%, говядины — на 2,1%, птицы — на 1,4%, других видов мяса — на 2,3%.

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