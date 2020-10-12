Москва, 12 октября 2020, 15:31 — REGNUM То, что в России растет потребление свинины, но снижается потребление говядины и баранины, связано с падением реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
При этом экономист подчеркнул, что падение реальных доходов может достигнуть того уровня, когда начнет сокращаться и потребление свинины.
Напомним, что ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное Национальным союзом свиноводов, сообщил, что в январе-сентябре потребление свинины выросло на 5%, а потребление баранины снизилось на 3,8%, говядины — на 2,1%, птицы — на 1,4%, других видов мяса — на 2,3%.
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