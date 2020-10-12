Москва, 12 октября 2020, 15:17 — REGNUM Российская компания «Алроса», несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ей кризис, сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке производства алмазов. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе рабочей встречи в Кремле с руководителем «Алросы» Сергеем Ивановым заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
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При этом «Алроса», по словам Путина, крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране.
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Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора компании «Алроса» Сергея Иванова, в отличие от других алмазодобывающих стран Россия практически не приостанавливали добычу на подземных рудниках и открытых карьерах из-за пандемии.