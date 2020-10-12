Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM По состоянию на начало первого полугодия 2020 года в Санкт-Петербурге числилось 1,7 млн новых легковых машин. Об этом 12 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Аналитики издания выявили, что 83,5% от общего числа всех легковушек в Санкт-Петербурге занимают машины заграничных брендов — 1,4 млн единиц, а на авто российских марок приходится всего 16,5% (0,3 млн ед.).

Больше всего на начало июля текущего года в Санкт-Петербурге числилось Ford Focus — 47,5 тыс. единиц.

На втором месте в модельном рейтинге разместился Hyundai Solaris в количестве 39,7 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo. Этих авто в городе было 38,3 тыс. штук.

На четвёртом и пятом местах соответственно находятся KIA Rio (36,9 тыс. ед.) и Skoda Octavia (33,7 тыс. ед.).

Напомним, в августе нынешнего года самым продаваемым новым автомобилем в Санкт-Петербурге стала модель Volkswagen Polo. За отчётный месяц петербургским дилерам удалось продать 432 машины Polo.

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